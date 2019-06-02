В Тюменских школах продолжат развивать профильные и индустриальные классы

17:57 02 июня 2019
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pixabay.com

Реализация проекта профильных и индустриальных классов в школах Тюменской области помогает выявлять талантливых и одаренных детей, а также способствует профориентации подростков. Об этом шла речь на заседании общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области.

Первый индустриальный класс открылся в школе №22 в минувшем учебном году, уже подведены первые итоги и обозначены достижения, сообщила проректор ТОГИРРО Марина Кускова. Нестандартный подход к развитию талантов в регионе применяет физико-математическая школа. За несколько лет она стала известна не только на всю страну, но и за ее пределами. Ученики ФМШ ежегодно имеют успехи на всероссийском и международном уровнях, рассказала директор ФМШ Наталья Фомичева. Она также добавила, что в этом году школу окончат первые выпускники и их выпускной бал обещает быть необычным.

Учитывая положительный результат использования данного формата обучения, общественники предложили масштабировать опыт школ, чтобы обеспечить профориентацию всем одарённым детям, стимулировать проектную и научно-исследовательскую деятельность, предоставлять победителям и призёрам интеллектуальных и профессиональных состязаний дополнительные возможности для профессионального роста, пишет "Вслух.ру".

Также в Тюменской области продолжат содействовать трудоустройству выпускников колледжей и вузов в ведущие компании, талантливых будут поддерживать при поступлении на педагогические специальности.

Теги: образование , обучение , профориентация , школа
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