В Тюмени пройдет масштабный "Профнавигатор"

09:00 31 мая 2019
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t-l.ru

Второй областной фестиваль профессиональных проб "Профнавигатор" пройдёт в Тюмени сегодня, 31 мая, на площади 400-летия с 10:00 до 16:00. Ожидается, что его участниками станут около 4 тысяч человек.

Представители колледжей и техникумов региона представят площадки по востребованным в Тюменской области направлениям: автоматизации и автоматике производства, IT и робототехнике, сельскому и лесному хозяйству, медицине, строительству, сервису и услугам, транспорту, искусству и дизайну, индустрии питания.

Школьники смогут пройти профориентационное тестирование, поуправлять машинами, строительными кранами, сельскохозяйственными роботами, катерами и квадрокоптерами, научиться делать сердечно-лёгочную реанимацию и многое другое.

Гости фестиваля смогут посетить игровую площадку "ПРОФИ_Land", где разместятся 6 игровых зон: "Мир профессий будущего", "Специалист будущего", "Джанго" и другие.

Взрослые в специальном шатре смогут узнать об актуальных вакансиях рынка труда, опережающей подготовке, обучении предпенсионеров и т.д. Также для гостей мероприятия будет работать тематическая фотозона.

Начальник отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Татьяна Дубровина:

"Мы ориентируемся на запросы работодателей, ежегодно открываем новые направления подготовки. Например, в прошлом году начали обучать операторов беспилотных аппаратов. Также открыли направления: фрезеровщик, токарь, оператор станков с ЧПУ".

Теги: профориентация , фестивали
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