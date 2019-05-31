В Тюмени пройдет масштабный "Профнавигатор"

Второй областной фестиваль профессиональных проб "Профнавигатор" пройдёт в Тюмени сегодня, 31 мая, на площади 400-летия с 10:00 до 16:00. Ожидается, что его участниками станут около 4 тысяч человек.

Представители колледжей и техникумов региона представят площадки по востребованным в Тюменской области направлениям: автоматизации и автоматике производства, IT и робототехнике, сельскому и лесному хозяйству, медицине, строительству, сервису и услугам, транспорту, искусству и дизайну, индустрии питания.

Школьники смогут пройти профориентационное тестирование, поуправлять машинами, строительными кранами, сельскохозяйственными роботами, катерами и квадрокоптерами, научиться делать сердечно-лёгочную реанимацию и многое другое.

Гости фестиваля смогут посетить игровую площадку "ПРОФИ_Land", где разместятся 6 игровых зон: "Мир профессий будущего", "Специалист будущего", "Джанго" и другие.

Взрослые в специальном шатре смогут узнать об актуальных вакансиях рынка труда, опережающей подготовке, обучении предпенсионеров и т.д. Также для гостей мероприятия будет работать тематическая фотозона.

Начальник отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Татьяна Дубровина: