В Тюмени прошел первый этап обработки территории от клещей

Сегодня в Тюмени окончен первый этап акарицидной обработки парков, скверов, бульваров и зон массового отдыха. Противоклещевая обработка также проводилась на газонах вдоль улично-дорожной сети, в межквартальных проездах и на площадках для выгула собак.

Акарицидная обработка зеленых зон ведется в Тюмени со 2 мая. В целях безопасности работы проходят поздно вечером или рано утром — с 22 до 7 часов. Клещи не заходят на обработанную территории около двух месяцев, поэтому противоклещевую обработку повторят в июле–августе.

"В соответствии с установленными правилами после проведенной обработки проводится контроль, то есть проверяется эффективность использования средств. Если после завершения работ клещи были обнаружены, то подрядчиком обработка территории проводилась повторно", — сообщает пресс-служба администрации Тюмени.