#ЯЗДЕСЬ: подростковый форум завершился танцевальным флешмобом

Участники репетировали танец с элементами зумбы во время работы форума. По окончании мероприятий они вышли на площадку перед ДК "Нефтяник" и станцевали все вместе. Шоу завершила пиротехническая дымовая завеса.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов отметил, что подростки позитивно восприняли формат общения и проявили живоц интерес к заявленным на форуме темам. "То, что сегодня областная комиссия по делам несовершеннолетних и наши партнеры не побоялись такое мероприятие, с такими площадками организовать, говорит о том, что мы перешагнули через какие-то стереотипы и вышли на прямой и интересный диалог с ребятами, - цитирует Степанова "КП.Тюмень".

Подобное взаимодействие позволит не только лучше понять ребенка, обеспечить его благополучие и безопасность, но и может более правильно формировать выделение бюджетных денег на программы, ориентированные на молодежь.