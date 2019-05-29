Форум #ЯЗДЕСЬ научит подростков выстраивать коммуникации и превращать мечты в планы

В первом областном форуме #ЯЗДЕСЬ принимают участие подростки из всех муниципалитетов Тюменской области. За день им предстоит получить через общение со сверстниками, волонтерами и экспертами тематических площадок познакомиться друг с другом и найти решение тем вопросам, которые их интересуют.

Один из первых участников форума поприветствовал продюссер центра BAZA Андрей Зубов. Он отметил, что у Тюмени есть все шансы стать столицей Медиа, а подрастающее поколение может помочь в этом своим более старшим товарищам. "Вы выросли на медиа. Каждый раз, когда вы берете в руки телефон, вы становитесь частью Медиа. Учитесь и будем вместе делать интересный контент и снимать кино в регионе", - призвал участников Андрей Зубов. Андрей рассказал, еще несколько лет назад мечтал делать кино в Тюмени, сейчас мечты сформировались в реальные задачи, которые команда единомышленников с успехом воплощает в жизнь.

"Когда придумывали название поняли, что мы ничего не знаем о современных подростках. Решились и сделали первый областной форум, чтобы вы пообщались, поговорили о том, что сложно, то, что не решается здесь и сейчас", - отметила программный директор форума, руководитель тимбилдинг-агентства Вера Оруджова.

Напомним, организаторы подготовили девять тематических площадок. На протяжении всего дня у ребят будет возможность для командной работы. завершится день массовым флешмобом.