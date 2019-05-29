В Тюмени проходят антитеррористические учения возле ТЭЦ-2

Учение по пресечению условного теракта проходят сегодня, 29 мая, в районе ТЭЦ-2 в Тюмени.

В учении примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Мероприятие приводится в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

Оперативный штаб в Тюменской области просит тюменцев с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и возможным ограничениям.