В Тобольске реализуют проект по созданию архитектурно-исторической зоны

В рамках проекта долгосрочного проекта по созданию туристической архитектурно-исторической зоны в Тобольске планируется реконструировать Базарную площадь, находящиеся на ней исторические здания, а также создать пешеходную зону на улице Мира. Об этом рассказал директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Данный проект стал победителем конкурса Минстроя России. На его воплощение потребуется в общей сложности около 140 миллионов рублей. Из федерального бюджета будет выделено 85 миллионов рублей. Реализация проекта будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в городе", - подчеркнул он.

В частности, в отреставрированных исторических зданиях в нижнем посаде Тобольска планируется разместить не только музеи, но и сувенирные лавки, ремесленные мастерские, заведения общественного питания.

Концепцию проекта оценил накануне губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочего визита в Тобольск. Осматривая архитектурно-исторические объекты в подгорной части Тобольска, глава региона подчеркнул, что концепцию необходимо обсудить с жителями, чтобы объекты были интересны не только туристам, но и местным жителям.

Тобольск – одно из интереснейших мест Тюменской области. Ежегодно его посещают десятки тысяч гостей как со всех регионов России, так и из-за границы.

Подробную консультацию об экскурсионных турах, где лучше остановиться с семьёй, как провести свой досуг и что посмотреть в Тюменской области можно получить по телефону (3452) 56-89-72, а также на сайте visittyumen.ru. Агентство туризма и продвижения Тюменской области расположено по адресу: Тюмень, улица Сакко, 30. Справки по телефону: + 7 (3452) 56-89-72.

Составить индивидуальный туристический маршрут поможет приложение VisitTyumen.

Доступно для скачивания:

iOS bit.ly/VisitTyumen_appStore

Android bit.ly/visitTyumen_GooglePlay