Как провести День защиты детей в Тюмени?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 подготовила Топ мероприятий в честь Дня защиты детей. Ребят и их родителей ожидают разнообразные спектакли, праздничные программы, спортивные мероприятия и многое другое.

День защиты детей на Цветном бульваре

Когда: 1 июня в 11:00

Где: Цветной бульвар

Бесплатно!

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Приближается главный семейный праздник – День защиты детей. В этот день для ребят сразу несколько важных событий: детский праздник, начало лета и летних каникул. Центр культуры и творчества "Тюмень" готовит юным тюменцам обширную развлекательную программу.

Незабываемый праздник для детей и родителей развернется 1 июня в 11 часов на Цветном бульваре. Гостей праздника встретят всеми любимые театральные персонажи Пьеро, Арлекин и Коломбина. Актеры погрузят родителей в мир детских фантазий, и они на несколько часов забудут, что взрослые, а дети выберут наклейки с популярными героями сказок и мультиков и посвятят своих родителей в любимых персонажей.

Впечатлит гостей разнообразие интерактивных площадок. Взрослые и дети поиграют в гигантский твистер, в любимые классики, резиночки, скакалки и даже казаки-Разбойники, в морской бой на открытой площадке, а также примут участие в семейных эстафетах.

Отдельное внимание детей и взрослых заслужит интерактивно-художественная площадка "Kid’s Art". ГИБДД готовит для гостей интерактивную площадку "Островок безопасности". Студии эффективной растяжки "33 шпагата" организует спортивную площадку под названием "Здоровое поколение".

На сценической площадке пройдет праздничная концертная программа, с участием лучших творческих коллективов города, а также театрализованная игровая программа-сказка Тюменского института культуры и мульт-караоке.

Фестиваль талантов

Когда: 1 июня с 13:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Участие бесплатно!

Гостей ждет разнообразие интерактивных площадок и мастер-классов. Зрителям предложат ознакомиться с приемами свободной росписи в технике холодный батик, сплести поделки из проволоки, изготовить вазочки, нарисовать скетч-портреты и попробовать другие виды творчества.

Лучшие творческие композиции представят в этот день на большой сцене воспитанники детских школ искусств имени В.В. Знаменского, а также "Этюд" и "Гармония". Зрители увидят номера хореографических ансамблей "Велес" и "Виктория", ансамбля танца "Вертикаль", квартета скрипачей "Каприччио", детского хора "Конопушки" и других ребят. Кроме того, со сцены будут звучать мелодии Штрауса и Пьяццолы в исполнении детского симфонического оркестра и другие завораживающие композиции.

Изюминкой "Фестиваля талантов" станет показ интерактивного спектакля "Рыжий чулок" от актеров молодежного театра имени В.С. Загоруйко "Ангажемент", который состоится в 16 часов на площади 400-летия Тюмени.

Роспись китайского фарфора

Когда: 1 июня (суббота) в 16:00;

Где: Тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень; ул.Республики, 5а

Стоимость: 700 рублей;

Запись по тел.: 46-84-09;

Мы приглашаем вас на удивительный мастер-класс "Роспись керамики в китайском стиле".

На мастер-классе мы распишем с вами вазу богатства БАО ПИН (宝瓶)

Исключительно благоприятный символ, который передается в Китае из поколения в поколение. Символ означает бесконечный покой и гармонию в доме, обеспечивает рост, сохранность и приумножение семейного достатка!

Не упустите возможность расписать изящную вазу традиционными китайскими символическими рисунками и орнаментами! ✍🏻

Все материалы предоставляются!

Уютная атмосфера, ароматный кофе, вкусный чай, кондитерские сладости и интересный мастер-класс ждут вас!

Конкурс талантов "Лучи Солнца"

Когда: 31 мая — 1 июня

Где: База отдыха "Кулига Парк" Ирбитский тракт, 32 км, Тюмень

Более 70 участников и коллективов

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В "Кулига Парк" открытый конкурс талантов — "Лучи Солнца"! Возраст участников: от 3–18 лет. Подарков много, а участие — бесплатно!

А также 1 июня с 15:00 вас ждет развлекательная программа в честь дня защиты детей! Улыбку и хорошее настроение подарит веселый аниматор! Все желающие получат волшебный рисунок на лице! Фигурку из воздушного шарика! Поделку, сделанную своими руками на мастер-классе! Сладкую вату и не только!

Телефон: 605-405.

Семейная трагикомедия "Папатека"

когда: 1 июня в 19:00

Где: МТЦ "Космос", ул.Республики 165А

Стоимость: 200 рублей

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Однажды один обычный мальчик вдруг заявил папе, что больше не любит его. И ушел из дома.

Почему это произошло? А где была мама? Почему обрывается связь между родителем и ребенком, а потом ее так непросто восстановить? К чему могут привести эти неосторожно сказанные слова?

Почему мы не замечаем своего счастья, когда оно уже рядом с нами и постоянно ищем его где-то далеко? И где можно взять нового папу напрокат совершенно бесплатно?

Интересно? Приходи на спектакль всей семьёй и сам найди ответы на эти вопросы! "Папатека" — это спектакль о семье и для семьи.

Стрелковый турнир "Меткая семья"

Когда: 1 июня, регистрация в 9:30

Где: ССК "Стальной азарт", 11 км. Ялуторовского тракта

Цена: мужчины — 600 руб. (с инвентарём ССК "Стальной азарт"), 300 руб. (с личным инвентарём), женщины и дети — бесплатно.

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Направления: стрельба по летающим мишеням, из лука и арбалета, из рогатки, пневматики и водяных пистолетов, метание ножей, дартс.

Заявки ждём на почту: stalnoi-azart@yandex.ru

Подробности: 8 (3452) 290 454

"Красная шапочка"

Когда: 1 июня в 10:00

Где: Театр кукол (ул.Кирова, 36)

Цена: 200 рублей

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Всем известная история о маленькой девочке по прозвищу "Красная шапочка", про Волка и про бабушку! У нас её расскажут два весёлых Лесоруба! Вместе с детками они узнают, что такое лень и трудолюбие, спасут Красную шапочку и бабушку, а также поймают Волка! А зрители? А зрителей угостят бабушкиными пирожками, причем самыми настоящими!

Фестиваль "Летняя академия"

Когда: 1 июня в 10:30

Где: "Пионер", ул.Челюскинцев, 46

Бесплатно!

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Дворец творчества и спорта "Пионер" приглашает на праздничный фестиваль "Летняя академия", посвященный Международному Дню защиты детей.

В программе фестиваля: квест-марафон, детский скалодром, творческие мастерские, спортивные и развлекательные подвижные игры, детский арт-салон, настольные игры, конкурс рисунков на асфальте, мобильная пресс-служба, призовая лавка.

"Кот в сапогах"

Когда: 1 и 2 июня в 11:00 и 14:00

Где: Тюменский драматический театр (ул.Республики, 129)

Цена: 200–600 рублей

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Кто ещё не знает историю про хитрого, ловкого, проворного смельчака Кота в сапогах? Кто хочет хоть раз увидеть его, познакомиться и подружиться? Приходите на веселый мюзикл "Кот в сапогах" в Тюменский драматический театр и вам расскажут о том, как дружба и преданность умеют творить настоящие чудеса!

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