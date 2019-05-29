Фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" пройдет при участии Академии молодых оперных певцов

Фото: ТКТО

Популярная оперная классика в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, Тюменского филармонического оркестра и Хоровой капеллы Тюменской филармонии прозвучит на фестивале "Лето в Тобольском кремле" 6 июля, сообщили в пресс-службе ТКТО.

Академия молодых оперных певцов – это стажерская оперная труппа при Мариинском театре. Академия была создана в 1998 году как мастерская, в которой молодому вокалисту дают возможность профессионально совершенствоваться и готовят его к работе на большой сцене.

Среди участников Академии можно найти выпускников музыкальных вузов, студентов консерваторий и талантливых певцов, пришедших в музыку из других профессий.

Обучение в Академии помимо вокальной подготовки включает такие дисциплины, как сценическая речь и актерское мастерство, иностранные языки, история оперы. Каждый из солистов Академии имеет сценическую практику: выступает в репертуарных спектаклях, в концертных программах, выезжает на гастроли, принимает участие в фестивалях и мастер-классах. Многие спектакли Мариинского театра создаются в расчете на молодежную труппу академистов. Сегодня этот коллектив имеет свои концертные и оперные абонементы, партнерские проекты с зарубежными сценами.

Со дня основания Академии ею руководит Лариса Гергиева – опытный вокальный педагог, концертмейстер, член жюри многих престижных международных конкурсов, народная артистка России.