Гала-концерт "Рубинового микрофона" собрал аншлаг в "Торфянике"

Фото: ДК "Торфяник"

Торжественный гала-концерт и церемония награждения победителей фестиваля-конкурса "Рубиновый микрофон" состоялись 23 мая на сцене Дома культуры и творчества "Торфяник". Гостей праздника было так много, что в зале не осталось свободных мест.

В этом году "Рубиновый микрофон" проходил в Тюмени уже в девятый раз. Зрителям и жюри была представлена 31 программа. Всего в трех конкурсных днях приняли участие 580 человек. А темой фестиваля стала фраза "Люблю тебя, моя Сибирь, моя земля людей счастливых".

В девятом по счету "Рубиновом микрофоне" приняли участие как новые конкурсанты, так и коллективы, которые уже проявили себя на фестивале в прошлые годы. Среди участников: тюменский городской клуб ветеранов, творческие коллективы ветеранских организаций и творческие коллективы домов культуры "Орфей", "Водник", "Торфяник", "Поиск", а также Центра русской культуры, центра культуры и искусства "Современник", дворцов культуры "Строитель" и "Нефтяник".

В рамках гала-концерта прошла церемония награждения участников, а также с лучшими номерами выступили сами конкурсанты. Концерт начался с приветствия ведущих Ольги Глазуновой и Анатолия Грядунова и Большого вальса, в котором закружились сразу несколько пар.

Важным событием стало вручение цветов и благодарственного письма от администрации города методисту Дома Культуры и Творчества "Торфяник" Маргарите Павловой. Гости встретили церемонию овациями.

После приветственных слов и напутствий зрители окунулись в атмосферу творчества и смогли насладиться номерами, которые особенно удивили и порадовали в этом году. Среди них, например, "Художественный свист". Людмила Мельникова поразила присутствующих виртуозным свистом и позволила на пару минут почувствовать себя в лесу, отдыхающими под трели соловья.

Этот день, проведенный в стенах "Торфяника", определенно запомнится гостям надолго.

Напомним, фестиваль-конкурс самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций "Рубиновый микрофон" проводился в рамках 75-летия полного снятия блокады Ленинграда, Года театра и 75-летия образования Тюменской области.