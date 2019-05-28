Двое тюменских выпускников решили сдать ЕГЭ по китайскому языку

Подготовку Тюменской области к проведению единого государственного экзамена обсудили в четверг, 23 мая, на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

По словам директора областного департамента образования и науки Алексея Райдера, на территории региона будут работать 46 пунктов проведения ЕГЭ. Все они оснащены видеокамерами, которые подключены к центру обработки видеозаписей. Это позволит контролировать проведение экзаменов в режиме реального времени.

Организована система общественного наблюдения, в которую вошли члены государственной экзаменационной комиссии Тюменской области, представители родительской общественности, студенты педагогических специальностей, специалисты ситуационно-информационного центра.

В этом году при сдаче Единого государственного экзамена математику профильного уровня выбрали около половины выпускников. Более 40% - обществознание, 26,1% - физику.

Еще одним изменением этого года стало введение в перечень иностранных языков - китайского. В Тюмени экзамен на его знание будут сдавать два выпускника.