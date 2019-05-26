Тюменцы посетили конференцию и чемпионат врачей-косметологов в Иркутске

Представители тюменской медицины стали участниками научно-практической конференции врачей-косметологов "Современные тенденции в эстетической медицине. От теории к практике" в Иркутске. В рамках мероприятия также состоялся чемпионат врачей-косметологов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, в течение двух дней ведущие российские спикеры в сфере эстетической медицины делились своими знаниями с косметологами из Иркутска, Ангарска, Братска и Улан-Удэ.

"Эстетическая медицина развивается очень бурно, совершенствуются методики, появляются новые аппараты. Наука в косметологии начинает играть все большую роль. Проводятся специальные исследования, и мы узнаем что-то новое о том, что уже кажется известным. Главный принцип современных методик – их безопасность и эффективность", - отметила генеральный директор медицинской корпорации GG, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области Елена Гольцова.

По словам эксперта, основной тенденцией в этой сфере стало воссоздать облик, не утратив индивидуальность, а подчеркнув ее. Современный косметолог должен найти к каждому пациенту индивидуальный подход, обратить внимание на присущую только ему красоту.