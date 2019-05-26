Юные тюменцы стали участниками международного футбольного турнира

Тюменская команда выступила на ежегодном международном футбольном турнире "SENI CUP Ural" среди воспитанников психоневрологических интернатов, который проходил в Первоуральске. Юные спортсмены из пяти матчей проиграли только один – финальный за первое место.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, всего в турнире приняли участие восемь команд из интернатов Свердловской, Челябинской, Пермской, Курганской, Тюменской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа. Тюменскую область представляла сборная из воспитанников Лесновского и Таловского психоневрологических интернатов под руководством инструктора ДЮСШ "Кристалл" Дмитрия Цыганка.

Турнир носит ярко выраженный социальный характер и проводится для популяризации футбола как массового вида спорта. Участники соревнований погружаются в атмосферу настоящего футбольного праздника, дружбы и взаимовыручки, равенства возможностей и уважения к соперникам.