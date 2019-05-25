Тюменские офтальмологи столкнулись с редким заболеванием

Сразу двух пациентов с редким заболеванием – эндофтальмитом – прооперировали недавно врачи "Областной клинической больницы № 1", известные своими достижениями в лечении таких пациентов. Недуг может привести к полной потере глаза всего за считанные дни: его оболочка и внутренние структуры воспаляются настолько, что еще недавно пациентам приходилось удалять глазное яблоко.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, один пациент, житель Турции, получил серьезную травму с проникающим ранением. Он поступил уже с осложнениями. Второй приехал специально с Севера за помощью к тюменским офтальмологам. У него во время домашних работ в глаз попало инородное тело.

Чтобы помочь человеку в таких случаях, необходим ряд составляющих: опытные специалисты, технологии и оборудование "будущего". Все это есть в "Областной клинической больнице № 1". Это позволило малоинвазивным доступом очистить глазное яблоко, радужную оболочку, сосуды и т.д., без дополнительных повреждений удалить инородные тела. Применили и междисциплинарный подход: врачи-фармакологи подобрали наиболее эффективные для пациентов лекарства.

Высококлассная работа офтальмологов "ОКБ № 1" позволила не только сохранить мужчинам глаза, но и восстановить качество зрения. Сейчас оба пациента долечиваются дома.

Врачи-офтальмологи также напоминают, что важно бережно относиться к своим глазам! Ни в коем случае не заниматься самолечением при воспалениях, а незамедлительно обращаться к специалистам. Также важно регулярно проходить диагностику для профилактики и раннего выявления таких опасных заболеваний как глаукома и катаракта.