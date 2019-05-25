"Люди-Y" высаживают деревья и совершают добрые дела в Тюмени

Фото: Молодежный форум «УТРО»

В Тюмени появились "Люди-Y" - потенциальные участники форума уральской молодежи "Утро-2019", которые делают для города и его жителей добрые дела: высаживают деревья, организуют сбор еды и медикаментов для приюта животных, помогают в развитии Гилевской рощи.

Например, сегодня, 25 мая, в Гилевской роще они раскрасили металлическое дерево, его крона разбита на несколько частей, функциональных зон, которые могут появиться в лесопарке. Жителям города предложили принять участие в опросе о развитии рощи: необходимо было выбрать понравившуюся площадку и опустить шишку в арт-объект.

А 26 мая инициативные тюменцы вместе с Лигой добровольцев ТюмГУ посетят приют: помогут с уборкой территории и вольеров, погуляют и поиграют с кошками и собаками.

31 мая "Люди Y" присоединятся к акции "Сирень победы" и вместе с Волонтерским корпусом Победы высадят саженцы кустарников. Именно их ветки вручали местные жители солдатам-победителям, возвращающимся с фронта в 1945 году. Так, неравнодушные горожане почтят память тюменцев и советских героев, которые сражались за нашу Родину.

Напомним, первым делом "Людей Y" стала акция памяти героев войны "Тюмень помнит": они опустили в Туру 6 229 лепестков роз. Именно столько тюменцев в 40-е года не вернулись домой с фронта.

Новое молодежное сообщество будет проводить акции и мероприятия до самого форума "Утро" и на деле докажут, что активная и креативная молодежь может изменить город к лучшему.