В Тюмени проходит акция по профилактике заболеваний щитовидной железы

Фото: КДЦ «Эндос»

Акция "Щитовидная железа – защита от опасностей" проходит сегодня, 25 мая, в тюменском консультативно-диагностическом центре "Эндос". Пациенты посещают консультативные приемы врача-эндокринолога и проверяют минеральную плотность костной ткани, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Акция приурочена ко Всемирному дню щитовидной железы, инициатором которого стала Европейская тиреоидологическая ассоциация. По мнению специалистов, подавляющее большинство заболеваний щитовидки излечимо, а в части случаев – предотвратимо.

"Щитовидная железа "дирижирует" обменом веществ, она полностью контролирует работу иммунной системы. По статистике женщины страдают заболеваниями щитовидной железы в разы больше, чем мужчины. Кроме того, из всего потока пациентов эндокринологов КДЦ "Эндос" у 30% диагностируют заболевания, связанные с нарушением работы этой железы. 5% заболеваний вызваны недостатком йода", - рассказала врач-эндокринолог Консультативно-диагностический центр "Эндос" Наталья Попова.

Все, у кого есть вопросы, до 14:00 могут обратиться в этот день к нужному специалисту, ведь в первую очередь, Всемирный день щитовидной железы задуман не как праздник для врачей, а как еще один шанс помочь пациентам с подобными проблемами.