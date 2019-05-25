О мерах профилактики и борьбы со СПИД рассказали в "Орфее"

Фото ДК "Орфей"

Тематическая программа "Мы себя защитили" прошла в филиале Дома культуры "Орфей". Ребятам рассказали о мерах профилактики и борьбы с ВИЧ – инфекцией.

Главный специалист Центра профилактики и борьбы со СПИД Галина Лютикова рассказала слушателям о том, как сохранить свое здоровье, кто находится в зоне риска, о путях передачи ВИЧ - инфекции, о мифах, которые существуют по поводу этого заболевания.

Кроме того, был продемонстрирован видеоролик "СПИД", из которого ребята узнали, чем ВИЧ отличается от СПИДА, какие существуют гипотезы появления ВИЧ-инфекции.

В рамках мероприятия участники программы задавали интересующие вопросы и получали на них ответы, а также порассуждали о мерах безопасности и здоровом образе жизни.