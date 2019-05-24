В Свердловском областном онкологическом диспансере разработана новая методика оценки боли у пациентов

Фото Свердловского областного онкодиспансера

Медицинские сестры областного онкодиспансера внедрили новую методику оценки интенсивности боли у пациентов отделения паллиативной помощи. Основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, разработали "сестринский лист оценки уровня боли" — специальную шкалу, которая позволяет проанализировать эффективность проводимой поддерживающей терапии.

"Пациент дважды в день оценивает интенсивность боли с помощью цифр (от 1 до 10). Если человек затрудняется в ответе, медсестры сами проводят анализ, ориентируясь на невербальные показатели: выражение лица, движения, мышечное напряжение, речь. Результаты фиксируются в истории болезни, передаются врачу", — объяснила старшая медицинская сестра отделения паллиативной помощи Светлана Лыскова.

Одно из преимуществ данного метода – его доступность для статистической обработки: медперсонал оперативно оценивает динамику ощущения пациентов, при необходимости корректирует лечение.

Отделение паллиативной медицинской помощи Свердловского онкодиспансера расположено в поселке Верх-Нейвинский. Ежегодно поддерживающую терапию в нем получают порядка 400 пациентов. Стационар оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, в палатах создана комфортная домашняя атмосфера: даже малоподвижные пациенты имеют возможность заниматься любимым делом, работать на персональном компьютере.

В Екатеринбурге и в Каменске-Уральском в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" функционируют выездные бригады паллиативной медицинской помощи: в 2018 году врачи отработали более 2 тысяч вызовов.