В Свердловском областном онкологическом диспансере разработана новая методика оценки боли у пациентов

Медицинские сестры областного онкодиспансера внедрили новую методику оценки интенсивности боли у пациентов отделения паллиативной помощи. Основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, разработали "сестринский лист оценки уровня боли" — специальную шкалу, которая позволяет проанализировать эффективность проводимой поддерживающей терапии.
"Пациент дважды в день оценивает интенсивность боли с помощью цифр (от 1 до 10). Если человек затрудняется в ответе, медсестры сами проводят анализ, ориентируясь на невербальные показатели: выражение лица, движения, мышечное напряжение, речь. Результаты фиксируются в истории болезни, передаются врачу", — объяснила старшая медицинская сестра отделения паллиативной помощи Светлана Лыскова.
Одно из преимуществ данного метода – его доступность для статистической обработки: медперсонал оперативно оценивает динамику ощущения пациентов, при необходимости корректирует лечение.
Отделение паллиативной медицинской помощи Свердловского онкодиспансера расположено в поселке Верх-Нейвинский. Ежегодно поддерживающую терапию в нем получают порядка 400 пациентов. Стационар оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, в палатах создана комфортная домашняя атмосфера: даже малоподвижные пациенты имеют возможность заниматься любимым делом, работать на персональном компьютере.
В Екатеринбурге и в Каменске-Уральском в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" функционируют выездные бригады паллиативной медицинской помощи: в 2018 году врачи отработали более 2 тысяч вызовов.
"Пациенты паллиативного профиля, как правило, маломобильные, поэтому поддерживающая терапия на дому необходима для сохранения качества жизни наших подопечных: во время визита врач выездной бригады оценивает состояние пациента и подбирает необходимые обезболивающие препараты", — объяснил заведующий отделением выездной паллиативной помощи Свердловского областного онкодиспансера Иван Собачев.
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