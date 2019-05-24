"В Сибирь по своей воле": туристы увидят, где снимали "Тобол" и жил Распутин

Агентство туризма и продвижения Тюменской области запустило в этом году уникальный тур "В Сибирь по своей воле", который включает путешествие по местам съемок фильма "Тобол", на родину самой загадочной личности начала XX века Григория Распутина и знакомство с культурой сибирского региона.

В период летних отпусков туристы смогут провести время, погрузившись в историю Российского государства и Сибири. Примечательно, что тур был презентован одновременно с выходом фильма "Тобол" и получил высокую оценку депутатов Государственной думы, известных деятелей кинематографа, режиссеров и актеров.

"Мы готовы предложить гораздо большее, чем просто экскурсию по съемочной площадке. Туристы увидят Сибирь такой, какая она есть, с ее традициями, гостеприимством, культурными и природными богатствами", — отмечает директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Трехдневная поездка включает обзорную экскурсию "Тюмень – Врата Сибири", экскурсию по Тобольску – историческому центру управления Сибирью, некогда имевшему собственного губернатора, валюту и считавшимся третьей столицей России после Москвы и Санкт-Петербурга. Участников тура ожидает дегустация традиционных сибирских блюд и посещение термальных источников, где температура воды в течение всего года составляет 38°С.

Туристы побывают в доме близкого друга семьи Романовых Григория Распутина, а также в Музее семьи императора Николая II в Тобольске.

Завершая экскурсионную программу, гости посетят Тюремный замок, в одном из корпусов которого представлен совместный проект музея-заповедника и кинокомпании "SOLIVS", посвященный художественному фильму "Тобол".

Оформить заявку на участие в туристическом маршруте можно на сайте https://visittyumen.ru/. Агентство туризма и продвижения Тюменской области расположено по адресу: г. Тюмень, ул. Сакко, 30. Справки по телефону: + 7 (3452) 56-89-72.