В Тюменской области ЕГЭ сдадут более 10 тысяч выпускников

Готовность Тюменской области к проведению единого государственного экзамена обсудили на заседании президиума регионального правительства. В этом году ЕГЭ сдадут более 10 тысяч школьников.

На территории региона будут работать 46 пунктов проведения ЕГЭ. Все они оснащены видеокамерами, которые подключены к центру обработки видеозаписей, рассказал директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. Проведение экзаменов будет контролироваться в режиме реального времени.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, в этом году математику профильного уровня для сдачи выбрали около половины тюменских школьников, более 40% напишут обществознание, 26% — физику. Также на этот раз в регионе пройдет ЕГЭ по китайскому языку, его сдадут два выпускника в Тюмени.