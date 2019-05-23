"Орлята учатся летать": В Тюмени возрождают детское движение по заветам Николая II

Тюменцы предложили на смену пионерам создать организацию "Орлята". Гимном нового движения, родоначальником которого в этом направлении стал Государь Император Николай II, стала песня уроженца Тюмени Юрия Гуляева "Орлята учатся летать".

В Тюмени решили возродить детское движение по заветам Николая II. Идея о всероссийской общественной организации под названием "Орлята" была выдвинута тюменскими активистами. В региональном отделении Общества "Двуглавый Орел" ее поддержали, а Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий благословил на правое дело, сообщает tsargrad.tv.

Руководитель тюменского отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Игорь Ракша объяснил, что "Орлята" станут сменой существующих по западным шаблонам организаций.

"Сегодня мы имеем множество детских и молодежных организаций, которые в большинстве функционируют по западным шаблонам. Их участники программируются на то, что добрые дела и всевозможные проекты проводятся для получения определенных бонусов и выгоды, - объяснил руководитель тюменского отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Игорь Ракша. - Раньше были пионеры, и их нравственные посылы были во многом честными и правильными. А родоначальником в этом направлении стало знаменитое "Сокольское движение", которое популяризировал в России как раз Государь Император Николай II. Наша инициатива – возродить этот эффективный инструмент нравственного воспитания детей и молодежи".

Сама идея создания подобного общества появилась у участников паломнической поездки 18-19 мая. Победители конкурса детского рисунка "Благовещение и Пасха глазами детей", организованного Обществом "Двуглавый Орел", благотворительным фондом "Золотое детство" и Тобольско-Тюменской митрополией, в сопровождении родителей и педагогов посетили Тобольск.

Во время встречи паломнической группы с Митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием в день рождения Императора Николая II 18 мая и возникла инициатива создать организацию, которая станет образчиком для воспитания православных моральных ценностей и высоких нравственных идеалов у детей.

Кстати, само название "Орлята", как и символику новой организации – ярко-желтые солнечные галстуки с гербом России, как знак пропаганды ценностей Великой Российской Империи, могущественной державы, подсказал Владыка Димитрий.

Гимном нового движения решили сделать знаменитую песню уроженца Тюмени "Орлята учатся летать" Юрия Гуляева.

"Значение трудового и нравственного воспитания занижается, но благодаря организации "Орлята" мы будем растить детей на правильных ценностях", - отметил глава тюменского отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Игорь Ракша.

Активисты православного детского движения вместе с родителями в преддверии Дня защиты детей посетят интернат "Горизонт". Как отметил Ракша, благодаря такому опыту дети научатся понимать, что бывают проблемы серьезнее, чем отсутствие новой игрушки или развлечения, а также научатся ценить высоконравственные качества – милосердие, любовь, доброту, отзывчивость, понимание, внимание.