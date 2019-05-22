Тюменцам напоминают, как обезопасить себя от укуса клещей

В Тюменском регионе этой весной более 1800 человек обратились в Областную инфекционную больницу с жалобами на присасывание клещей. Особенно "урожайными" выдались последние майские праздники: помощь врачей понадобилась 714 тюменцам, сообщает региональный департамент здравоохранения. Как уберечь себя от укуса? Какие меры профилактики должен знать каждый? И что делать, если клещ всё-таки присосался к вам?

МЕДИНФО 72 подготовил для горожан подробную памятку. Заразиться клещевым энцефалитом, к сожалению, можно не только непосредственно от укуса. Раздавив заразного клеща на себе, можно втереть вирус в кожу. Заболеть также можно, расчесывая место укуса. Самым редким, но не менее опасным путём подцепить заразу является употребление в пищу сырого козьего, коровьего или овечьего молока (и сделанных на его основе продуктов), если в период его выработки животные часто подвергались атакам клещей. В основательно прокипяченном молоке вирус погибает.

В основном клещи обитают во влажных местах: берега рек, опушки лесов, березовые и осиновые леса с высокой травой и кустарниками. То есть клещи, как правило, находятся невысоко, ближе к земле. А, к примеру, в хвойных, сосновых лесах, где высокой травы немного, клеща можно встретить крайне редко.

Самым эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Вакцинироваться можно в любое время года, но важно помнить, что с момента второй прививки до возможной встречи с заразой должно минуть не менее 2 недель, и закончить курс нужно за 2 недели до выезда на природу.

Привиться против клещевого энцефалита (платно) можно в негосударственных медицинских центрах г. Тюмени:

* Медицинский центр М+, ул.Широтная, д.17, корпус 2, телефон 392-938;

* Медицинский центр "Аско-Сана", ул. Республики, д. 169, корпус 1, телефон 359-598;

* Центр семейной медицины "Вера", ул. Грибоедова, д. 6, корпус 1/3, телефон 390-707;

* Клиника ООО "Детский доктор", ул. Олимпийская, д. 10, корпус 1, телефон 699-112;

* Многопрофильный клинико-диагностический центр "Доктор А", Московский тракт, д. 121/3, телефон 500-517;

* Медицинская компания "Жизнь", ул. Фабричная, д. 5, телефон 502-030;

* Клинико-диагностический центр "Здоровье", ул. Маршала Захарова, д. 13, телефон 575-750;

* Медицинский центр "Медис", ул. Свердлова, д. 2/1, телефон 560-003;

* Многопрофильный медицинский центр "Олимп", ул. Олимпийская, д. 37, корпус 1, телефон 668-806.

Вторым по популярности средством профилактики укусов клеща является сегодня в широчайшем ассортименте репелленты. Перед выходом в потенциально опасные места их распыляют на тело и одежду. Однако перед их использованием желательно проконсультироваться со специалистом и тщательно изучить инструкцию. К тому же хоть репелленты и работают, они не являются 100% гарантией защиты от присасывания вредного паукообразного: репелленты отпугивают клещей, но, гуляя, его можно зацепить, что называется, против его воли, случайно, и тогда кровопийца не откажется полакомиться.

Поэтому особое внимание перед походом в парки, леса и к берегам рек, особенно не обработанным от клещей и с высокой травой, стоит уделить одежде. Штаны нужно надевать достаточно длинные, чтобы их можно было заправить в носки. Верхнюю одежду следует заправить в штаны. Предпочтение нужно отдавать одежде с длинными рукавами, причем рукава стоит закрепить резинками. Связано это с тем, что клещ, не найдя сразу места для укуса, будет ползти выше по телу человека, и тогда его легче заметить и снять. Для этой же цели следует отдавать предпочтение одежде светлых цветов и оттенков. На волосы желательно надеть косынку, бандану или другой головной убор. Из обуви целесообразно остановить выбор на резиновых сапогах, закрывающих ноги до колена.

Если вас всё-таки укусил клещ, медлить нельзя ни в коем случае! После обнаружения укуса важно предпринять меры в течение первых максимум 72 часов. Первым делом надо снять клеща. Надежнее всего сделать это у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или в любом травматологическом пункте. Если же по каким-то причинам вы хотите отцепить от себя клеща только самостоятельно, рекомендуется прислушаться к следующим советам:

* Используя нитку, нужно сделать петлю с длинными концами и аккуратно надеть её клещу на шею так, чтобы снизу осталась одна головка. Затем нужно медленно скручивать концы нитки по часовой стрелке. Постепенно клещ освободит вас.

* Если нитки под рукой нет, захватите клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей (или хоть чем-нибудь точно чистым) пальцами как можно ближе хоботку. Затем, держа клеща четко перпендикулярно, так же выкручивайте его, пока он не покинет кожные покровы.

* Место укуса обязательно нужно продезинфицировать, для надежности — обработать 5%-ным йодом.

* После данных манипуляций вымойте руки с мылом.

Затем жителям Тюмени следует обратиться в Тюменскую областную инфекционную больницу (ул. Комсомольская, 54а; телефон 8 (3452) 508 - 258), прием ведется круглосуточно. Жители Тюменской области могут получить помощь в больнице по месту жительства.

Даже если вы ставили прививку от энцефалита, обратиться в больницу всё равно стоит хотя бы за дозой иммуноглобулина, которая поможет организму. К тому же клещи переносят не только энцефалит, но и, к примеру, болезнь Лайма. Также рекомендуется после снятия не выбрасывать кровопийцу, а сдать на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области (ул. Холодильная, 57). Правда, анализ платный и обойдется в 1120 рублей, но здоровье определенно дороже. Лаборатория принимает клещей на анализ с понедельника по воскресенье до 20:00.

МЕДИНФО 72 напоминает, что в регионе работает горячая линия Роспотребнадзора по профилактике клещевых инфекций: 8 (904) 492-92-30.