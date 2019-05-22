"Дом.ru Бизнес" и РосКвартал помогут УК и ТСЖ завоевать лояльность жильцов

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" расширяет возможности облачной телефонии с помощью партнера – компании "РосКвартал". Клиентам оператора доступна интеграция с новым сервисом для автоматизации приёма и обработки обращений жителей многоквартирных домов в аварийно-диспетчерскую службу – "АДС на 100%".

Использование совместного решения облачной телефонии и "АДС на 100%" позволит управляющим организациям автоматизировать приём и обработку обращений, соблюдать требования законодательства по работе аварийно-диспетчерских служб, наладить взаимодействие сотрудников как внутри управляющей организации, так и с собственниками помещений, увеличить эффективность обслуживания жителей.

Благодаря ОАТС "Дом.ru Бизнес" пользователи "АДС на 100%" могут вести запись телефонных разговоров, прослушивать аудиозаписи заявок, общаться с коллегами бесплатно внутри сети, оставлять и принимать голосовые сообщения (автоответчик), а также показания приборов учета дистанционно. При поступлении звонка, диспетчер видит всю информацию о звонящем, его прошлых обращениях и текущую ситуацию по дому.

Информация хранится в базе данных в основном разделе "История звонков", каждый пропущенный вызов выделяется цветной заливкой. В сервисе отдельно отображаются все номера, на которые переводился звонок в рамках одного разговора. Каждый разговор можно прослушать по отдельности: если необходимо узнать, что говорил жильцу диспетчер Б, то можно не слушать разговор диспетчера А.

Онлайн-сервис "АДС на 100%" работает с любого браузера. Устанавливать дополнительные программы не нужно. При технических сбоях в работе оборудования управляющей компании, данные, внесённые в сервис, не потеряются. Два раза в сутки происходит резервное копирование базы данных.