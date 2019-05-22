В Тюменской области умер пресс-секретарь губернатора

Андрей Осипов скончался после тяжелой болезни 21 мая, сообщает ИА "Тюменская линия".

Андрей родился 27 октября 1978 года в Свердловской области. Окончил филологический факультет Тюменского государственного университета. Кандидат филологических наук. На должность пресс-секретаря губернатора Тюменской области был назначен в июле 2018 года.

Коллектив Интернет-издания NewsProm.ru глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Андрея Осипова и выражает искренние соболезнования его родным и близким.