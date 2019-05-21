В ТюмГУ начинают готовить регионоведов

В СоцГуме Тюменского госуниверситета состоится первый набор на новое направление бакалавриата "Зарубежное регионоведение", сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Регионовед — ценный и уникальный специалист, хорошо разбирающийся во всех тонкостях и характерных чертах изучаемого региона: от государственного устройства и приоритетных направлений внешней политики до культурных и национальных особенностей местных народов (основным региональным профилем по направлению "Зарубежное регионоведение" являются страны Большого Ближнего Востока и Большой Восточной Азии).

Зарубежное регионоведение как направление подготовки позволяет с наибольшей полнотой получить знания и необходимые умения как для работы с зарубежными партнерами, так и для работы за рубежом. Обучение на направлении позволит выпускнику свободно владеть двумя языками — языком международного общения (английский) и одним из восточных языков (арабский, китайский или корейский), разбираться в демографической ситуации в регионе специализации, особенностях культуры и традиций народов, их этнографии, истории и литературы, экономики и политики стран изучаемого региона.