Два концерта Дягилевского фестиваля покажут на ТВ

Сразу два концерта Дягилевского фестиваля покажут в телеэфире. Прямую трансляцию будет вести "Дом.ru Гид" — информационный канал телеком-оператора "Дом.ru".

Первый — выступление Алексея Любимова на хаммерклавире ("молоточковое фортепиано") — во вторник, 21 мая. Второй — концерт ансамбля современной музыки KlangforumWien из Австрии (дирижер Бас Вигерс) — 24 мая. В программе Алексея, известного российского пианиста, органиста, дирижера и педагога, произведения Моцарта, Дюссека, Глинки и Бетховена. Австрийский коллектив, в состав которого входят музыканты из 10 стран мира, исполнит на фестивале два сочинения современного композитора Георга Фридриха Хааса, одного из лидеров в области экспериментального звучания.

Дягилевский фестиваль проходит в Перми уже в 13-й раз и за это время стал культурным событием мирового масштаба. Его особенность не только в месте проведения, но и в его мультижанровом характере. Многообразная деятельность Сергея Дягилева, связанная с оперно-балетным театром, музыкой, изобразительным искусством, издательским делом, является основой фестиваля и реализуется организаторами события как комплекс художественных событий и научно-исследовательских симпозиумов.

Прямую трансляцию на канале "Дом.ru Гид" можно посмотреть в эфире цифрового и аналогового ТВ "Дом.ru" (40-я и 22-я кнопка соответственно), мобильном приложении "Дом.ru Movix" и на сайте movix.ru. Начало 21 мая в 18:00, 24 мая — 16:00 по Москве.