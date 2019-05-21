Тюменцы могут сообщить в "ЖКХ Контроль" о проблемах городского благоустройства

НП "ЖКХ Контроль" открыло федеральную "горячую" линию при Общественной палате РФ по вопросам, связанным с реализацией проекта "Формирование комфортной городской среды", во всех регионах страны.

Каждый житель может позвонить и направить свое обращение, которое будет передано в Федеральную комиссию "ЖКХ Контроль" на некачественное благоустройство двора, срыв сроков ремонта, нарушение гарантийных обязательств, несоответствия работ проекту, несанкционированная плата за проведение работ, исключение из программы. Об этом рассказал руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" в Тюменской области, председатель комиссии по ЖКХ и развитию социальной инфраструктуры Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев:

Каждое обращение будет проверено общественными инспекторами. Информация будет обобщаться, по итогам будут даны рекомендации Минстрою РФ по оценке работы регионов и муниципалитетов.

В 2019 году в Тюменской области на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено 452,9 млн. рублей, в том числе 122,3 млн - из федерального бюджета. В Тюмени согласно проекты будут благоустроены 11 дворовых территорий, сквер Якова Неумоева, озелененные территории по улице Вьюжная и по улицам Логунова-Широтная, 53, 55, - улица Пермякова, 54б).

Юрьев отметил, что значимой частью реализации проекта являются предварительные общественные обсуждения – люди должны проголосовать за конкретные объекты, высказать свои пожелания по их оформлению и использованию. "Открытая "горячая" линия позволит жителям нашего региона получить консультацию о том, как попасть в программу по благоустройству двора, решить вопросы по качеству и срокам проведения работ, устранить проблемы при их появлении, а не соглашаться с отсутствием решения", - подчеркнул общественник.

Телефон "горячей" линии (звонки бесплатные): +7 800 737 77 66.