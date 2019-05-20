Тюменок приглашают в клуб "Я не устала"

17:36 20 мая 2019
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pixabay.com

Новый клуб открывает свои двери в доме культуры "Водник". Проект "Я не устала" подойдет мамам в декрете и всем тем, кто устал от каждодневной рутины. Первое занятие клуба состоится уже 28 мая.

Участниц ждут ежедневные встречи с новыми подругами, практики психологической разгрузки, быстрые игры, разборы ситуаций с мужчинами и другие интересные и полезные занятия.

Кроме того, для участниц организуют творческие встречи, разбор гардероба, покажут основы макияжа и проведут занятия по йоге и пилатесу. Интересно то, что в клуб можно прийти вместе с малышом, заботливые педагоги позанимаются с ребенком в отдельной комнате.

Для того, чтобы записаться в клуб, необходимо позвонить по телефону 8 (3452) 45-47-29. Предварительная запись обязательна. Стоимость одного занятия составит 250 рублей.

Теги: культура , психология
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