Тюменок приглашают в клуб "Я не устала"

Новый клуб открывает свои двери в доме культуры "Водник". Проект "Я не устала" подойдет мамам в декрете и всем тем, кто устал от каждодневной рутины. Первое занятие клуба состоится уже 28 мая.

Участниц ждут ежедневные встречи с новыми подругами, практики психологической разгрузки, быстрые игры, разборы ситуаций с мужчинами и другие интересные и полезные занятия.

Кроме того, для участниц организуют творческие встречи, разбор гардероба, покажут основы макияжа и проведут занятия по йоге и пилатесу. Интересно то, что в клуб можно прийти вместе с малышом, заботливые педагоги позанимаются с ребенком в отдельной комнате.

Для того, чтобы записаться в клуб, необходимо позвонить по телефону 8 (3452) 45-47-29. Предварительная запись обязательна. Стоимость одного занятия составит 250 рублей.