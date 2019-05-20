В Тюмени открылась бесплатная выставка иконописи и меднолитой пластики

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова стартовал выставочный проект "Зримый образ православного праздника". Посетить выставку тюменцы могут до 8 сентября. Вход свободный, сообщили в пресс-службе ТМПО.

На выставке представлены уникальные памятники иконописи и меднолитой пластики XVIII–XIX вв. из музейного собрания.

В раннем средневековье один из отцов церкви сказал: "Изображения употребляются в храмах, дабы те, которые не знают грамоты, глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах...". Источником сюжетов для иконописца с древнейших времен и по сегодняшний день является Библия и жития святых.

Выставка посвящена Двунадесятым и Великим христианским праздникам – Рождеству, Пасхе, Троице, Благовещению и другим. Особый интерес представляет самая древняя из представленных икон – "Апостолы Петр и Павел", которая датируется рубежом XVII–XVIII вв. Основная часть икон знакомит с местными иконописными школами Тюмени, Тобольска, Ишима, а также Центральной России.

Это большие соборные образы для иконостасов и камерные произведения – иконы для келейной, домашней молитвы. Впервые после реставрации на выставке демонстрируются иконы "Благовещение" и "Богоматерь". Гости познакомятся с обрядами, традициями проведения и народными поверьями, связанными с христианскими праздниками.

Подробности по тел. +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115 или в группе: https://vk.com/tmpo72.