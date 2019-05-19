Тюменская область получит 200 млн рублей на благоустройство территорий

В 2019 году тюменская область впервые получит финансовую поддержку из федерального бюджета на реализацию программы благоустройства территорий.

"Всего из федерального бюджета региону выделят 200 миллионов рублей. Соотношение софинансирования составит примерно 70% к 30%, львиную долю из которых составят средства местных бюджетов", - рассказал депутат Тюменской областной думы, региональный координатор партпроекта "Единой России" "Городская среда" Сергей Медведев.

По его словам, в 2019 году в Тюмени благоустроят 50 дворовых территорий и 16 общественных пространств, а самым масштабным проектом станет благоустройство сквера Якова Неумоева возле Выставочного зала.

Партпроект реализуется уже третий год, и регионы вправе рассчитывать на помощь федерального центра при проведении благоустройства на своих территориях. Однако прежде тюменцы от такой поддержки отказывались в связи с тем, что уже были проведены конкурсные процедуры на проведение работ. Изменения потребовали бы провести эти конкурсы повторно, пшиет "Вслух.ру".