В Тюмени проходит всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД"

В Тюмени возле цирка на Цветном бульваре все желающие могут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД". Акция пройдет только один день - 18 мая, до 18 часов.

Мероприятие приурочено к Международному дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается в третье воскресенье мая и проходит под лозунгом "Убедись, что ты здоров!".

"Знание своего ВИЧ-статуса – это гарантия полноценной жизни. Эта болезнь при раннем выявлении - не приговор. Сегодня мы уже не можем сказать, что от ВИЧ страдают лишь люди, употребляющие наркотики или ведущие определенный образ жизни. В 70% случаев заражение происходит половым путем", - отметила пресс-секретарь тюменского центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева.

На этой неделе мобильный центр тестирования ежедневно работает в разных точках Тюмени. Узнать свой ВИЧ-статус можно всего за 5 минут.

Кроме того, тестирование бесплатно проводится в каждой поликлинике, в каждой районной больнице, при желании – анонимно.

В рамках профилактической акции возле тюменского цирка также работает пункт осмотра онколога-маммолога, можно измерить давление, уровень загазованности легких, организована культурная программа.

Программу тестирования населения в районах Тюменской области на средства президентского гранта реализует реабилитационный центр "Поколение", представители которого вместе с медработниками выезжают в самые отдаленные уголки региона, проводят профилактические акции и оказывают психологическую помощь ВИЧ-инфицированным.

"На этой неделе два дня работали в Викуловском районе. Чтобы люди охотнее проходили тест, раздаем средства контрацепции, которые на селе в дефиците. Проводим профилактические беседы. Выявили один случай заражения", - рассказала руководитель реабилитационного центра Наталья Устюжанина.

По информации центра профилактики и борьбы со СПИД, последние несколько лет в регионе наблюдается сокращение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией. С начала 2019 года в Тюменской области зарегистрировано 500 новых случаев. Для сравнения: за первое полугодие 2018 года было выявлено 858.