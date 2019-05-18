Самый активный подписчик "Афиши Тюмень" получит в подарок приглашение в Тюменскую филармонию

В социальной сети "ВКонтакте" стартовал конкурс на самого активного подписчика. Для участия необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и проявить максимальную активность до момента подведения итогов.
На обложке сообщества отображаются 7 самых активных участников, но только один из них станет победителем: тот, кто наберет больше всего баллов до 11 часов 20 мая 2019 года. Заработать баллы легко – для этого нужно лайкать и комментировать посты.
Подсчет баллов идет каждый день, потом данные за все дни недели суммируются между собой. Всё просчитывает бот, задержка в подсчете зависит от общего количества постов и комментариев.
Победитель станет известен 20 мая. Он и получит приглашение на две персоны на концерт Тюменского филармонического оркестра "Ночь на Лысой горе", который пройдет в филармонии 24 мая в 19:00.
Подробные условия участия здесь.
Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.
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