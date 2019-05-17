Концерт в честь Дня Победы подарил зрителям "Орфей"

Фото: ДК "Орфей"

Праздничная программа, посвященная Дню Победы, состоялась в Доме культуры "Орфей". Гостям представили театрализованный концерт, а перед началом праздника все желающие смогли поучаствовать в интересных интерактивных площадках.

Теплые слова звучали в этот день со сцены "Орфея" в адрес ветеранов. Неоценимый подвиг совершили наши дорогие ветераны для того, чтобы над нами всегда было мирное небо.

Ансамбль танца "Атриум", вокальная студия "Орфей", ансамбль "ШокоЛад", цирк – студия "Икар", ансамбль танца "Элегия", а также специально приглашенные солисты Михаил Шепеленко и Анастасия Русанова создавали в этот день праздничное настроение и дарили зрителям творческие композиции.

Еще один подарок гостям подготовил военно-патриотический клуб "Братья по оружию" во главе с руководителем Дмитрием Орешниковым. Они организовали замечательную выставку стрелкового оружия.

Выставку оружия, средств защиты, медицинского оборудования и экипировки, а также работу интерактивной площадки "Проверь себя", показательные выступления по рукопашному бою и тематическую фотозону организовал военно-патриотический клуб "Квазар" в лице Антона Клецкун, Григория Андреева, Никиты Агаркова и фотографа Ксении Павловой.

Важное мероприятие провел Дом культуры "Орфей". Теплые и приятные воспоминания остались в сердцах гостей.