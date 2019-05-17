Тюменцы могут выиграть сертификаты на картинг

Проект "Афиша Тюмень" в своих социальных сетях разыгрывает сертификаты на заезды в картинг-центре Live Drive. Четверо победителей получат по одному сертификату на заезд.

Для участия в конкурсе в "Инстаграме" необходимо быть подписчиком группы @afisha_kto, отметить лайком публикацию о розыгрыше. Под сообщением о конкурсе надо выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено - чем их больше, тем выше шансы на успех. Победителей 24 мая выберет генератор случайных чисел.

Чтобы принять участие в конкурсе во ВКонтакте, необходимо вступить в группу Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи. Далее нужно написать под записями у себя на стене и в группе комментарий, содержащий не менее трех слов. Итоги двух розыгрышей будут подведены 24 мая. Счастливчиков выберет специальное приложение. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H.

Картинг-центр работает с 10:00 до 23:00 и находится по адресу г. Тюмень, ул. Пермякова 50б, 4 этаж (ТРЦ "Солнечный").