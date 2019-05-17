Школа игры на барабанах "BackBeat" приглашает на феерический концерт

Фото Сергея Елесина

Школа игры на барабанах "BackBeat" проведет грандиозный концерт на сцене ДК "Торфяник". Мероприятие состоится 2 июня в 16 часов, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Концерт под названием "DrumBeat" обещает быть захватывающим и впечатляющим. Каждый ученик выйдет на сцену и сыграет свою подготовленную композицию. Только на этом концерте зрители смогут насладиться разными стилями и направлениями.

Уточнить интересующие подробности можно по телефону 8-902-812-30-24, либо в группах "ВКонтакте" и http://vk.com/back_beat (0+). Цена входного билета составит всего 150 рублей. Успевайте, количество мест ограничено.