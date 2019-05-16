В 2019 году в Тюменской области отремонтируют 115 км федеральных трасс

В этом году на территории региона в нормативное состояние приведут 115 км федеральных трасс, большая часть работ придется на автодорогу Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

Сейчас капитальный ремонт ведется на участке между селами Каскара и Борки Тюменского района, обновление также ждет участок возле села Демьянское Уватского района с 435-го по 446-й км. По сообщению ФКУ "Уралуправтодор", капитально будут отремонтированы мосты через реки Туртас и Выя, а также путепровод через железную дорогу на 492-м км трассы.

В ходе ремонта обновят дорожное полотно на подъезде к Тюмени от трассы Р-254 "Иртыш" у села Шорохово Исетского района (с 140 по 150 км), а также 37 км трассы Р-254 "Иртыш" (подъезд к Ишиму) на участках возле Бердюжья (с 479 по 499 км) и Ишима (с 567 по 584 км). Будет отремонтирован мост через реку Ук на трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск (107 км).