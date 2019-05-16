Поликлиники ждут тюменцев в эту субботу на проверку сердца

Профилактическая акция "Доктор с вами" состоится в территориальных поликлиниках Тюмени в субботу, 18 мая, с 9 до 15 часов. Она будет посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В отделениях медицинской профилактики поликлиник можно будет пройти экспресс-тест на холестерин, определить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, а также сделать электрокардиограмму. Предварительная запись не нужна.

Все обратившиеся смогут не только получить комплекс обследований и заключение специалиста, но и сами примут активное участие в выявлении факторов риска, определении текущего состояния своей сердечно-сосудистой системы и получат определенные навыки по диагностике состояния здоровья. После участия в тренинге пациент при необходимости будет записан к узким специалистам.

В акции принимают участие все поликлиники Тюмени, имеющие прикрепленное население. Пациенты, которые прикреплены к тюменской больнице ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников"), могут обратиться в городские поликлиники № 1 и 8, уточняют в комитете здравоохранения администрации Тюмени.