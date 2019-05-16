Стоматологическая клиника "Мега-Дент" - 10 лет заботы о вашей улыбке

Крупнейшая сеть стоматологических клиник в Тюмени "Мега-Дент" отмечает в этом году 10-летний юбилей. В декаду стремительного развития медицины эта компания шагает в ногу со временем, внедряя самые современные и эффективные технологии в сфере стоматологии. Так, за 10 лет открыто пять стоматологических клиник, cad/cam центр и зуботехническая лаборатория. Более 70 000 человек доверили профессионалам свое здоровье и улыбку.

"Мега-Дент" можно смело назвать лидером стоматологической отрасли Тюмени: за 10 лет клиника достигла больших успехов и завоевала авторитет у жителей областной столицы и профессионального сообщества. Компания задает темп всем стоматологиям города. Так, одной из первых "Мега-Дент" внедрила снимки полости рта в формате 3D, тогда как в 2013-2014 годах в большинстве клиник считалось, что подобные манипуляции нужны лишь при сложной анатомии костной ткани у пациента или перед имлантацией. Сегодня же квалифицированные специалисты не начинают лечение без такого снимка. В 2016 году профессионалы стоматологии "Мега-Дент" уже внедрили имплантацию по цифровому навигационному шаблону.

Инновационный подход "Мега-Дента" подхватили в 2017 году, лишь тогда в городе начали более активно открываться диагностические центры, стоматологии стали устанавливать 3D томографы.

За техническим прорывом без отставания следуют и специалисты компании: для персонала проводят обучение новым технологиям с привлечением российских экспертов. Благодаря такому подходу врачи не проводят эксперименты, практикуясь на пациентах, осваивая то или иное оборудование, а предлагают уже готовую отлаженную услугу.

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В клинике установлено современное оборудование: стоматологические установки и 3D томографы финской фирмы Planmeca, микроскопы всемирно известной марки Leica Microsystems, в работе используются бинокулярные лупы престижной фирмы Eczon, фрезер в зуботехнической лаборатории итальянской фирмы ZirkonZahn. "Мега-Дент" не пользуется китайскими аналогами и в своей работе использует только проверенные европейские бренды. Только у сети "Мега-Дент" есть сертификат партнерства с мировым лидером по производству стоматологического оборудования и материалов, компанией Dentsply Sirona.

Можно сказать, что компания "Мега-Дент" популяризировала качественное лечение зубов. Благодаря особому подходу в Тюмени больше не редкость, когда пациенты просят, чтобы их лечили с микроскопом, сделали 3D снимок, изготовили коронки из диоксида циркония вместо металлокерамики.

"Мега-Дент - честная и открытая компания как для пациентов, так и для сотрудников. Мы откровенно делаем все возможное, чтобы максимально качественно оказать лечение. Используются самые современные протоколы диагностики и лечения, например: лечение с использованием системы каффердам, микроскопов, навигационная хирургия, немедленная нагрузка при имплантации, имплантация сразу после удаления, лечение под наркозом – все самое лучшее и современное, что есть в мире, мы применяем в повседневной практике. Наша миссия - улучшить качество жизни наших пациентов и оказать стоматологические услуги на самом высоком уровне", - подчеркнул глава компании "Мега-Дент" Виталий Валерьевич Асриян.

Уже сегодня стоматология будущего - это реальность: фрезерный центр, 3D моделирование улыбки всё это и многое другое используют каждый день в своей практике профессионалы клиники. При этом жители почти всех районов Тюмени могут получить современную стоматологическую помощь недалеко от дома. Готовится к открытию шестой филиал в микрорайоне Заречный, а это значит, что помощь специалистов стоматологии "Мега-Дент" становится еще доступнее.

Подробнее ознакомиться с услугами сети стоматологических клиник можно на сайте https://mega-dent72.ru/.