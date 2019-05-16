В День борьбы с ожирением тюменцам расскажут, как кардинально избавиться от проблемы

В МСЧ "Нефтяник", где работает Центр хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений, 21 мая всем заинтересованным в лечении ответят на вопросы о бариатрии и лечении сахарного диабета 2 типа. Бесплатное мероприятие приурочено к европейскому Дню борьбы с ожирением.

Участники встречи узнают, что такое морбидное ожирение, о методах лечения сверхожирения и сахарного диабета 2 типа. Врачи ответят на интересующие вопросы а пациенты, жизнь которых изменилась после бариатрической операции, поделятся своими историями.

За последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, выросла на 30% и достигла 2 миллионов человек. Тюменская область входит в четверку регионов-лидеров по количеству тучных людей. По данным Миздрава, избыточный вес здесь диагностирован у 36,5 тысячи человек (2,5 % населения региона). Избыточный вес является причиной сахарного диабета, бронхиальной астмы, заболеваний сердца, опорно-двигательного аппарата, бесплодия и др.

С ноябре 2018 года на базе МСЧ "Нефтяник" работает Центр хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений, где пациента сопровождают на всем пути к стройности и здоровью: от первой консультации до хирургического лечения и реабилитации и постоперационной поддержке. За полгода работы здесь выполнено более 50 операций по уменьшению объема желудка и отключения большей части тонкого кишечника из процесса пищеварения, сообщает пресс-служба клиники.

Встреча с врачами пройдет в конференц-зале поликлиники МСЧ "Нефтяник" (улица Шиллера, 12), с 18:00 до 20:00.