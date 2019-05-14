Пять российских научно-исследовательских центров стали пилотными. Тюменский в том числе

Научно-исследовательские центры в этом году начнут свою работу в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Накануне в Правительстве РФ принято решение о мерах государственной поддержки НОЦ в рамках нацпроекта "Наука".

"Задача правительства такие центры поддержать. Мы будем распределять гранты в соответствии с конкурсом. Чтобы быстрее начать работу, приняты решения вне конкурса определить несколько центров уже в этом году: в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях", - сообщил председатель Правительства Дмитрий Медведев.

В Тюмени инициатором создания центра выступили правительства Тюменской области, Югры, Ямала и ведущие вузы. Предполагается, что создаваемый научно-исследовательский центр станет драйвером в освоении новых знаний и технологий. "Главное предназначение НОЦ видится в том, чтобы конкурентоспособные идеи становились востребованными на рынке продуктами, а не прекращали свой "жизненный путь" в научных журналах", - отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Центры, которые в пилотном режиме отобраны на 2019 год, получат финансовую поддержку в 2020 году по итогам реализации программы. Предполагается, что из федерального бюджета на эти цели будет выделено 8,6 млрд рублей, а 35 млрд рублей - внебюджетные средства. "В большей степени здесь расчёт на то, что реальный бизнес будет заинтересован в этом проекте и тоже будет вкладывать финансовые ресурсы", - отметила заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

К 2021 году в России планируют сформировать не менее 15 центров мирового уровня. Создаются они для того, чтобы университеты, научные организации совместно с компаниями, действующими в реальном секторе экономики, могли готовить квалифицированных специалистов для решения крупных научно-технологических задач.