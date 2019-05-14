Отделение Банка России в Тюмени приглашает горожан на экскурсии

Фото - пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России

В рамках международной акции "Ночь музеев" 17 мая с 15 до 17 часов тюменцы увидят музейную экспозицию Отделения Тюмень Банка России.

Специалисты расскажут об истории открытия Тобольского и Тюменского отделений Государственного банка, которым в этом году исполняется 125 лет, и интересные факты из истории наличных денег.

Гости узнают, какие банкноты в России называли "Катенька" и "Петенька", почему в обиходе аверс и реверс монеты называют "орлом" и "решкой", познакомятся с прототипом евро и доллара - иоахимским талером.

Посетители смогут перенестись на 120 лет назад, посетив кабинет управляющего отделением Государственного Банка конца XIX века с раритетными экспонатами, а также поучаствовать в интерактивной программе "Кассовый работник" и викторине "Финансовый грамотей".

Отделение находится на улице Володарского, 48. Предварительная запись по тел.: 8 (3452) 49-75-41, 49-75-22 (для входа в здание необходим паспорт РФ).