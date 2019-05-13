В Тюменской области выявят звезд среди студенчества

Стартовала регистрация на конкурс активных и успешных во всех сферах деятельности студентов "Звёзды студенчества Тюменской области". Юноши и девушки вузов и ссузов региона любой формы обучения в возрасте от 16 до 25 лет поборются за титул "Звезда студенчества" и главный приз – 50 000 рублей.

"Звёзды студенчества Тюменской области" — это конкурс успешных, творческих, спортивных и активных студентов региона. Это один из 15 проектов Студенческого совета Тюменской области, получивших поддержку губернатора Тюменской области в декабре 2018 года.

Проект поможет выявить самых талантливых как в учебной, так и внеучебной деятельности представителей студенчества. Пройти регистрацию до 20 мая можно здесь.