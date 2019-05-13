Вьюжный, Современный или Связь времён: какие названия предлагают для нового сквера в Тюмени

Обращение с вариантами названий для нового сквера в микрорайоне Тюменская слобода поступило в департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. Речь идет об участке вдоль улицы Вьюжной, в районе гимназии №49.

Концепция благоустройства предполагает деление этой территории на зону отдыха, игровую зону и зону активного отдыха. Сквер будет рассчитан на проведение досуга людьми разного возраста. Здесь появятся объекты, символизирующие течение времени и смену разных поколений людей. В центральной части зоны спокойного отдыха предлагается разместить большие солнечные часы, показывающие реальное время, еще на одной из зон отдыха планируют установить песочные часы. Площадь, заложенная под новый сквер, составляет 18637 квадратных метров.

"Представители органа ТОС "ЖК Плеханова" с учетом концепции благоустройства данной территории предлагают присвоить наименование — сквер "Связь времен". Управа Калининского административного округа предлагает рассмотреть альтернативное наименование — сквер "Поколений".

Данная территория расположена вдоль улицы Вьюжной с современными зонами отдыха и интерактивными площадками, представителями гимназии №49 предлагается наименование сквер "Вьюжный", альтернативное наименование — сквер "Современный". На одной из активных зон отдыха проектом благоустройства предусмотрено создание скейт-парка, поэтому предлагаем в качестве одного из альтернативных наименований — сквер "Скейт-парк"", — говорится в обращении в департамент земельных отношений и градостроительства, подготовленном управой Калининского административного округа.

Высказаться по поводу предлагаемых названий тюменцы могут до 21 мая 2019, обратившись в комиссию по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в Тюмени. Сделать это можно письменно или устно. Контакты: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (секретарь комиссии: Светлана Маратовна), тел. 51-00-94, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru.