Ранозаживляющее средство тюменских ученых будут поставлять в Беларусь

Начались поставки в Беларусь ранозаживляющего средства Цельгель, которое разработали тюменские ученые. Также продолжает расти спрос на препарат в регионах России.

Как отметил кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора медицинской корпорации GG Сергей Гольцов, экспорт средства - следующий шаг после получения декларации соответствия Евразийского экономического Союза, а также сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

"Мы видим заинтересованность в Цельгеле в России и параллельно выстраиваем отношения с зарубежьем, пока ближним", - сообщил он.

Cellgel применяется при заживлении ран, порезов в быту, а также после лазерных шлифовок и других процедур в клиниках эстетической медицины. Средство также может быть полезно ещё и тем, кто любит загорать, но иногда не знает в этом меры, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.