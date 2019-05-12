Авангардный театр в Ялуторовске покажет премьерный спектакль "Москва – Петербург"

Фото: молодежный авангардный театр «Формат»

Ялуторовский авангардный театр "ФормАТ" готовится представить зрителям премьерный спектакль "Москва – Петербург". Показ состоится 18 мая в Центре национальных культур, в постановке задействовано 14 человек.

Как рассказала руководитель и режиссер авангардного театра "ФормАТ" Ялуторовска Юлия Сторчак, в спектакле использованы несколько рассказов писателя, известного сатирика Аркадия Аверченко. Первые репетиции начались в октябре 2018 года. За это время проходил подбор материала, проводились читки, актерские пробы.

"В основе сюжета - поездка молодого человека к возлюбленной из Москвы в Петербург. По пути парня ожидают курьезные случаи: незнакомая девушка пристанет на вокзале, случайный прохожий ввяжется в разговор. В итоге главный герой все же приедет к своей любимой, но как он это сделал, через что прошел - узнают зрители", - поделилась Юлия Сторчак.

Она отметила, что в спектакле используется минимум декораций – только дверь, из-за которой актеры выходят на сцену.

Отметим, авангардный театр "ФормАТ" был образован по инициативе Юлии Сторчак осенью 2016 года. По словам Юлии Сторчак, это нестандартный, новый театр для Ялуторовска. Например, последний спектакль "Сомнамбула" был пластический – в качестве декораций актеры использовали обычные бельевые резинки, дождевики и куски полиэтилена.

В состав "ФормАТа входят две группы: первая – от 15 до 18 лет, вторая – от 18 и старше. Репетиции проходят три раза в неделю, но юные актеры практически каждый вечер встречаются с режиссером и обсуждают детали спектаклей.

В декабре 2018 года ялуторовский "ФормАТ" на международном фестивале "Берега надежды" в Тюмени за спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки" по Гоголю получил диплом первой степени.

Параллельно со спектаклем "Москва – Петербург" ведется работа над новой психолого-пластической постановкой-размышлением "Вниз головой". Премьера состоится в конце 2019 года, пишет ИА "Тюменская линия".