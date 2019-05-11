Тюменских предпринимателей ждут на "Ярмарке инвестиций"

Возможность получить финансовую поддержку и реализовать свой проект смогут получить участники "Ярмарки инвестиций", которая пройдет в рамках Первого тюменского промышленного форума 28 мая. Сейчас проходит прием заявок от предпринимателей.

За время существования "Ярмарки инвестиций" было рассмотрено более 1500 заявок, привлечено свыше 200 млн рублей и реализованы такие проекты как Brooklyn Bowl, "Тесла Кувар", "Лаваш и Мясо", завод по производству сапропеля.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.investfair.ru, заполнить анкету и подготовить бизнес-план. Затем участников ждет онлайн-обучение в области финансов, ораторского искусства и юридических аспектов в инвестировании. Количество мест ограничено, по итогам предварительного отбора на защиту попадут только лучшие проекты, пишет "Вслух.ру".