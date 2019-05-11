Тюменские врачи спасли детей, проглотивших магниты

Дети с посторонними в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте поступают в приёмное отделение детского стационара тюменской областной клинической больницы №2 ежедневно. Буквально за одну неделю сюда попали двое юных тюменцев, проглотивших магнитные шарики от конструктора.

Как рассказали в пресс-службе больницы, в обоих случаях родителей насторожили вялость детей, жалобы на боль в животе, рвота, отказ от пищи. При рентген-диагностике специалисты обнаружили множество инородных предметов и "завязанные в цветочек" петли кишечника.

Как выяснилось, с полуторогодовалый мальчик и двухлетняя девочка играли с популярным магнитным конструктором. Несколько таких шариков внутри ЖКТ притягиваются друг к другу, захватывают петли кишечника, вызывая сдавление, омертвение и разрыв стенок кишки, что грозит перитонитом. Единственный способ остановить процесс — открытая операция.

Врачи извлекли по четыре магнитных металлических шарика. У мальчика детали опасного конструктора стянули в узел желудок и кишечник, а у девочки – толстую и тонкую кишки. Специалистам пришлось восстанавливать целостность органов, в которых образовались сквозные отверстия.

Этим детям повезло: врачи вовремя вмешались, сейчас малыши выписаны под наблюдение специалистов поликлиник, им предстоит длительная реабилитация. Врачи напоминают родителям о необходимости создать безопасную среду для своего ребенка.