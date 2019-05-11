Школьники Тюменского района спели о войне

Фото: проект "Мы - потомки героев!"

Литературно-музыкальный конкурс "Память сердца" прошел в Тюменском райне, в пнем приняли участие учащиеся семи школ - Наримановской, Богандинской № 1 и № 42, Переваловской, Чикчинской, Успенской и Новотарманской.

Ребята рассказали зрителям о том, какой видят войну – со всем ее трагизмом, каждодневными тяготами и радостью Победы. На сцену вышли солдаты-герои, труженики тыла и дети войны.

Как и в прошлом году, победу в конкурсе одержала Чикчинская школы им. Якина с композицией "Маленькие герои большой войны: дети-труженики тыла".

Второе место занял творческий коллектив Новотарманской школы с композицией "За тебя, Родина-мать!". Замкнул тройку лидеров коллектив Успенской школы с композицией "Поклонимся великим тем годам".

Выступления ребят оценивали жители села Салаирка: ветераны трудового фронта и вдовы участников войны. В юных школьниках, выступавших на сцене, они узнавали себя, и, как и тогда, вновь радовались Победе, пишет "Мегатюмень".