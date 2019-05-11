Срочники тюменской Росгвардии переходят на контрактную службу

Более 10 человек проходивших срочную службу в кинологической службе УрО ВНГ РФ, с начала 2019 года перешли на контрактную службу. Так, например, радиотелеграфист радиоузла Сергей Вдовин давно мечтал связать свою жизнь с армией, и теперь его мечта осуществилась.

Мужчина приехал в Тюмень из Нижневартовска и полгода назад начинал службу по призыву рядовым срочной службы в кинологическом центре Росгвардии. Его воспитывали в семье, знающей военные традиции и строгую дисциплину – отец долгие годы служил в полиции и передал свои профессиональный опыт, умения и знания сыну, пишет "Тюменская область сегодня".

"После школы хотел поступать в военное училище, но призвался на срочку, а во время службы предложили военную должность и сразу согласился. Мне нравится сфера деятельности и условия военной службы", - пояснил Сергей Вдовин.

Служба в армии по контракту располагает к тому, чтобы подумать о своем будущем, определиться и найти свое место в жизни, проявить себя настоящим защитником Родины и быть личным примером подрастающему поколению, убеждены в управлении Росгвардии по Тюменской области.