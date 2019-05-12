Тюменцев приглашают на творческую встречу с представителем столичного культурного центра

Творческая встреча с директором одного из самых больших дворцов культуры в Москве - культурного центра ЗИЛ Ириной Смиренко состоится в Тюмени 30 мая в рамках проекта "Контора пароходства". Участники поговорят о современных формах и подходах к реализации культурных событий.

Кроме того, горожане смогут презентовать свои идеи федеральным экспертам. Встреча будет включать лекцию и питч идей. Ирина Смиренко расскажет о передовых тенденциях, приемах креативной экономики, которые можно внедрять в деятельность культурных организаций, работе с инициативными горожанами и местными сообществами, пишет "Мегатюмень".

Чтобы презентовать собственную идею, необходимо подать предварительную заявку по ссылке: https://clck.ru/FphPA. Организаторы отберут 30 лучших инициатив, которые будут представлены на встрече со столичным экспертом. После активистам предложат реализовать события перед открытием пространства "Контора пароходства", которое пройдет в июле.